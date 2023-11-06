Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

Об этом Фарион сказала в эфире программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой.

"Что вам, парни, мешает, если вы такие "мощные", и вы тогда очень умные, что вам мешает выполнять 29-ю статью закона о Вооруженных силах? Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии - это сброд тогда. Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пусть тогда себя назовут русскими. Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажи свой патриотизм - выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко", - заявила экс-нардеп.

Напомним, недавно Фарион призвала отправить "на утилизацию" и в "штрафбат" киевского таксиста, который отказался перейти на украинский язык и высадил пассажирок из машины после языкового скандала.

Ранее украинский военный обратился к Фарион и всем, кто критикует русскоязычных жителей Украины, с призывом "меньше болтать".