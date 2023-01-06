Экс-депутат Верховной Рады от "Свободы" Ирина Фарион заявила, что ее внук бьет в садике русскоязычных детей. Также она назвала детей беженцев "москворотыми чадами".

Об этом Фарион заявила в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

"Почему мой Дмитрик, которому 3,5 года, заходят в детсад видит какого-то Гришу, который ему говорит "привет" и мой внук должен его учить, с помощью своего маленького кулачка украинскому языку? Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: "бабушка, в садике - москаль!" а бабушка говорит, что "москаля надо уничтожать". И Дмитрик уничтожает москаля, ставит правильное произношение. Все родители, которые сюда приехали со своими москворотыми чадами (вероятно, имеются в виду беженцы из восточных регионов, которые переехали на Западную Украину - Ред.), должны понимать, что их ребенок должен говорить на государственном языке, чтобы мой ребенок не набирался блох московского языка. Если тебе не нравится это - какие проблемы? Сел на танк с буквой Z или V и гэбанул отсюда!", - заявила Фарион.

Напомним, в декабре украинский военный, который обозначает себя в соцсетях как Игас Кропов и "сержант Махно", уже обращался к Фарион с требованием перестать критиковать русскоязычных жителей Украины.

"Ирина Фарион называла русскоязычных украинцев животными, говорила, что они не заслуживают права жить в Украине... Я вам скажу одно: если русскоязычные побратимы мои, бойцы-волкодавы, волонтёры, покинут нашу Украину, то вы будете говорить по-украински. Но уже тихонько на кухне или в подвалах. И жить вы будете, скорее всего, в федеративном округе. Так что, пожалуйста, меньше болтайте и обижайте людей, которые действительно защищают нашу страну, но не такие, как вы", - заявил боец ВСУ.

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