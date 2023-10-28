Экс-депутат Верховной Рады Украины Ирина Фарион призвала отправить "на утилизацию" и в "штрафбат" киевского таксиста, который отказался перейти на украинский язык и высадил пассажирок из машины.

Об этом она сообщила в эфире телеканала НТА.

"Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли или были заслоном для наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного - полной и абсолютной утилизации", - заявила представитель "Свободы".

Напомним, водитель такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке. Мовный омбудсмен Тарас Кремень написал, что готовит обращение в полицию в отношении киевского таксиста, который высадил пассажирок за требование разговаривать на украинском языке. Кремень заявил, что таксисту "не удастся избежать наказания".

После информации в СМИ компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт киевского таксиста, который высадил женщин за требование говорить на украинском языке. Также в компании заявили, что готовы сотрудничать с правоохранителями.

За него вступились нардеп Юрий Бойко и экс-советник Банковой Алексей Арестович, который в резкой форме осудил давление на таксиста, который отказался говорить на украинском.