Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил экс-депутату Ирине Фарион, которая заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

Соответствующий пост Жорин опубликовал в телеграм-канале.

"Первый пост на русском на этом канале! Специально для Ирины Фарион. Никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах@й!" – написал он

"P.S. Правоохранительным органам уже давно пора обратить внимание на деятельность этой конченой пи@@ы, которая раскалывает украинское общество по физическим методичкам", – добавил Жорин.

Напомним, что после заявления Фарион в адрес бойцов "Азова", на экс-нардепа обрушилась волна хейта в соцсети. В частности, в комментариях люди писали: "Ирина Фарион называет публично полк "Азов" сбродом. Так иди сама в окоп, а они - учиться". А военные записали видео в TikTok, где заявили: "Фарион - конченная долбо@бка. На соловьиной".

Ранее украинский военный обратился к Фарион и всем, кто критикует русскоязычных жителей Украины, с призывом "меньше болтать".

Также мы публиковали видео, как украинский боец был возмущен дискриминацией русскоязычных.