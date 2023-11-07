Омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы касательно высказываний в адрес украинских военных, которые говорят на русском языке.

Об этом он написал в соцсетях.

Судя по всему речи идет о высказываниях экс-депутата Ирины Фарион. Прямо по имени Лубинец ее не называет, но это следует из контекста.

"В медиа активно распространяется видеоматериал, на котором транслируются негативные высказывания и обвинения в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на языках нацменьшинств.

В Вооруженных Силах Украины служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства и т.д.

Напоминаю, что нежелательное для личности и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такой личности или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это притеснение, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины" - написал Лубинец.

Он добавил, что обратился в полицию, СБУ, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания по поводу проверки указанной информации и принятия соответствующих мер реагирования.

Лубинец считает, что опубликованные недавно в сети видео с "негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств" имеют признаки дискриминации, что наказывается 161 статьей Уголовного кодекса.

Напомним, что Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова".

Позже она вновь высказалась о "москворотии" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину это не заслуга.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 621-го дня. Основное направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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