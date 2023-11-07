Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион после разгоревшегося скандала снова высказалась о "москворотых", то есть, русскоязычных в украинской армии, которых она раскритиковала ранее.

Она заявила, что воевать в рядах ВСУ "это не заслуга" и "это не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному украинскому языку".

По словам Фарион, украиноязычные военные "каждого москворотого должны воспринимать как врага". Также она считает, что русскоязычных в армии нужно "презирать".

"Тех, кто не знает государственного языка, кто бы они ни были - презирают. И брезгуют ими", - заявила экс-нардеп. Она предложила русскоязычным из ВСУ переходить на сторону Путина или ехать в Сибирь.

Ранее слова Фарион с критикой "азовцев", говорящих по-русски, вызвала скандал. Один из представителей "Азова" Жорин написал пост на русском языке, в котором без цензуры высказался о том, что думает о высказывании Фарион.

Война в Украине идет уже 622-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 ноября 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 621-го дня. Основное направлением российских штурмов остается Авдеевка. Также противник активизировался под Бахмутом. Генштаб сообщает, что россияне пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки к югу от города. На остальных участках нет существенных изменений.

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