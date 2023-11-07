Журналисты "Страны" поговорили с киевским таксистом, который потерял работу в Bolt из-за языкового скандала.

Таксист Александр рассказал свою версию конфликта с пассажирками, которые сняли на видео и выложили свою перепалку с водителем из-за того, что тот обратился к ним на русском языке.

Александр заявил, что пассажирки провоцировали его.

"Они передергивали, лезли на рожон из-за языка. Что я, мол, должен и обязан их только на украинском языке обслуживать. Началось с того, что я позвонил сказать, где остановился - там с парковкой сложно было. Они говорят:"Вы можете разговаривать на украинском языке?" Я говорю: "Нет". Они начали кричать, и я положил трубку. Потом открывается дверь, садится одна девушка с вазоном с землей, я поворачиваюсь и спрашиваю: а земля салон не запачкает? Она говорит, что нет, и опять начинает мне на повышенных тонах говорить про язык. Вы должны по-украински, и все. И провоцирует дальше. А я такси, я цветы не вожу. Вижу - и вторая с горшками идет. Она садится и хлопает дверью. И тоже завела разговор про язык. Я не знаю, когда она начала это снимать. Я завел двигатель и выключил. Даже с места не двигался. Говорю, вы неадекватные, больные. Я их высадил", - рассказал Александр.

На вопрос, почему он не захотел говорить с клиентами на украинском языке, таксист ответил:

"Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так. А в такси я не первый день. Больше скажу - у меня и раньше были подобные две ситуации, но я говорил, мол, давайте друг друга не провоцировать, вы хотите ехать? "Хотим". Все, тогда смотрим я в одну сторону, вы в другую, и я вас довожу. Я таксист, мое дело - безопасно довезти пассажира из точки А в точку Б. Я говорю "добрий день" и все. Нет такой функции в такси - разговаривать по душам", - говорит Александр.

По словам Александра, после этого скандала он с теми пассажирками не контактировал. Как и с теми публичными людьми, которые предложили ему помощь и работу —- в частности, с экс-советником Банковой Алексем Арестовичем и певицей Светланой Лободой.

"Предложения были, но разговаривал, встречался я только с Юрием Бойко (нардеп, глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" - Ред.). Связались, нашлись, поговорили. Сейчас посмотрим, как будет. От помощи глупо отказываться", - сказал Александр.

Свое увольнение из службы такси он комментирует так: "Я подрабатывал. Знал, что рано или поздно закончу, но не думал, что так. После скандала они меня заблокировали и даже причину не могли назвать. Но хоть не в понедельник, а в среду, заработанные 3 500 гривен за неделю они мне выплатили".

Напомним, после данного инцидента экс-нардеп Рады Ирина Фарион призвала отправить таксиста в "штрафбат" "на утилизацию".

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в резкой форме осудил давление на таксиста, который отказался говорить на украинском.

Также недавно уволенный из Bolt таксист записал видео на украинском языке, где поблагодарил всех, кто его поддержал.