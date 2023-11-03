В Украине продолжаются языковые скандалы. За последнее время они вспыхивают как в соцсетях, так и в реальной жизни.

Например, сегодня ночью во время воздушной тревоги из-за атаки БПЛА популярный телеграм-канал "Николаевский Ванек" жестко высказался в адрес мобильных групп по уничтожению беспилотников в западных регионах.

"Где ёба@ые мобильные группы в западных регионах страны?" — написал "Николаевский Ванек".

В комментариях под постом началась ссора между жителями разных регионов.

"Изучают рынок недвижимости, как сдать подороже жилье"; "У них нет войны там. Только украинский язык"; "Фортеця Львів"; "Почему на юге и юго-востоке тут народ молится на эти антимопедные войска, а на западной вообще ноль? Сейчас попролетает, расх@рачит пару-тройку складов с тэц и зашибись"; "Можете начинать закидывать меня камнями, но на западной опять "вайни нема, у нас всьо тихо". Пару раз прилетело, денежку выделили, посмотрели как а@уенно работает юг, центр и старкон, решили, шо будут все еб@шить за них и не пропустят к ним них@я, бабосы распилили, группы как бэ на писюльках есть, а на страже нет - а тут бац, а шо такое, а как это, а че это юг/ центр/старкон ж@пу всем не прикрыл?

И аб@срались. И теперь шл@хи (БПЛА — Ред.) шарятся по западным областям часами в надежде, шо де не де шото собьют. Дебилы бл@ть", - пишут комментаторы.

В ответ на это некоторые стали обвинять во всем жителей восточных регионов: "Какие вы, "схидняки", г@мно люди, фу"; "А у вас очевидно, почему война. Потому что всегда был русский язык".

Отдельные комментаторы даже предположили, что мобильные группы из западной Украины отдали жителям других регионов: "С западных регионов их забрали на юг и восток. Как-то так".

Между тем во Львове тоже разыгрался очередной языковой скандал. Его видео публикуют телеграм-каналы.

На местном Привокзальном рынке молодую женщину отказались обслуживать из-за русского языка.

"Мразота, на украинском языке разговаривай, уезжай отсюда! Ты во Львове!" - кричит ей автор ролика и угрожает вызвать полицию.

"У тебя спросить забыла", - отвечает женщина.

Ранее в Киеве водитель такси Bolt выгнал двух пассажирок, требовавших говорить с ними на государственном языке. Мовный омбудсмен Тарас Кремень написал, что готовит обращение в полицию в отношении таксиста.

А вскоре компания Bolt заявила, что навсегда заблокировала аккаунт водителя. Мужчину поддержали многие простые люди, а народный депутат Юрий Бойко и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович пообещали помочь ему с работой.