Таксист, которого уволили после языкового скандала в Киеве, записал видео на украинском языке.

Данное обращение публикуют украинские телеграм-каналы.

Водитель заявил, что, вопреки слухам, нигде не прячется и живет у себя дома. А также поблагодарил всех, кто его поддержал.

"Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально, сидя дома", - сказал мужчина.

"Благодарность вам всем, ребята. Спасибо", - добавил он на русском языке.

Ранее таксист попал на видео, где он отказался общаться с пассажиркой по-украински, несмотря на её требование. Он также отказался везти её дальше.

После этого на водителя обрушились потоки негатива в соцсетях, перевозчик уволил его с работы, но многие украинцы осудили травлю по языковому признаку и поддержали водителя такси.

После данного инцидента экс-нардеп Рады Ирина Фарион призвала отправить таксиста в "штрафбат" "на утилизацию".

В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в резкой форме осудил давление на таксиста, который отказался говорить на украинском.