Полиция не расследует действий народного депутата от "Голоса" Натальи Пипы, под давлением которой упекли в приют парня из Одессы, игравшего песню Виктора Цоя на улицах Львова, и тем самым нарушили его права.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на официальный ответ полицейских агентству.

"Обращений по поводу нарушения прав несовершеннолетнего от него самого, его родителей, опекунов или лиц, их заменяющих в ГУ НП во Львовской области не поступало", - говорится в ответе агентству.

При этом полиция ранее составила административный протокол о мелком хулиганстве на парня, который пел Цоя (молодой человек нецензурно выражался в адрес Пипы, которая пыталась запретить ему петь на русском языке).

Напомним, скандал из-за Цоя произошел в начале июня. Одессит на улице попытался под гитару исполнить песню советской рок-звезды, но Пипа вступила с ним в перепалку. Она заявила, что русский язык в городе "запрещен" с октября.

После шумихи парень публично извинился, но затем сообщил, что видео с извинениями его вынудили записать. А также добавил, что его против воли заперли в приюте и не отпускают оттуда. Как выяснилось, отправить его в приют потребовала Пипа.

Между тем в Минкульте сообщили, что закон не запрещает публично исполнять песни Виктора Цоя в Украине.

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