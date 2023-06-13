В Министерстве культуры не дали чёткого ответа, можно ли в Украине исполнять песни лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

Журналисты "Украинских новостей" направили в ведомство запрос на фоне недавнего скандала во Львове, когда молодого одессита заставили извиняться за исполнение песен рок-музыканта, что вызвало возмущение в обществе и целую кампанию в соцсетях в его поддержку.

Однако Минкульт не смог предоставить разъяснение по данному вопросу и перенаправил запрос в Госагентство по искусствам и художественному образованию.

Напомним, 3 июня во Львове произошел скандал между музыкантом-одесситом и нардепом Натальей Пипой. Они поругались из-за песен Виктора Цоя, которые музыкант исполнял на улице.

После чего в поддержку музыканта начали записывать видео пользователи ТикТока, в том числе и украинские военные. Также резонансную историю прокомментировал Алексей Арестович. Он даже продекламировал "В лесу родилась елочка" в поддержку одессита, исполнявшего во Львове песни Цоя.

Подробно скандал с песнями Цоя мы разбирали в отдельном материале.