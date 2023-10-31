Мовный омбудсмен Тарас Кремень заявил, что школьники и учителя на переменах между уроками тоже должны говорить на украинском языке.

Об этом он сказал в интервью "Укринформ".

"Украинским законодательством определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Мы обращались в Министерство образования и науки Украины за дополнительным разъяснением, являющимся образовательным процессом, ведь немало нарушений языкового закона именно вне уроков. Позиция такова: образовательный процесс – это все виды деятельности, происходящие на территории учебного заведения. То есть, это и классная работа, и воспитательная работа, и общение соискателей образования и педагогических представителей в классах, учительских, столовых, коридорах, спортивных залах, на стадионе, на территории школы. Перерыв – это тоже образовательный процесс, и там должен быть государственный язык", - заявил чиновник.

Говорит, "принципиально важно" усилить языковые требования на всех уровнях образования, потому что статистика "нарушений" остается высокой.

Ранее исследование среди детей 5-6 лет показало, что только 15% киевских дошкольников активно говорят на украинском языке. Еще 65% - могут употреблять часть русских и украинских слов или преимущественно русскоязычные и заимствуют некоторые украинские слова. 20% дошкольников украинский язык почти не понимают.

Также Тарас Кремень призвал украинские телеканалы "прекратить практику украино-русского двуязычия в эфирах".