Среди военнослужащих на фронте языковой вопрос никого не волнует.

Об этом в интервью ТСН заявил снайпер с позывным "Дед", чьё подразделение воюет под Бахмутом.

"На войне язык важен?" - спросила у "Деда" журналистка.

По словам военного, в подразделениях, где служил он, большинство составляли русскоязычные граждане. В лучшем случае, некоторые из них говорят на суржике. Единицы — на украинском.

"Практически везде - там, где я был, - это преобладание русского языка или суржик какой-то. Вот у нас постоянно (не когда рапорт надо написать, а постоянно) два человека разговаривают на таком жестком суржике и, наверное, два-три человека на украинском языке. Все остальные русскоязычные", - сказал снайпер.

При этом сам он говорил в интервью по-русски.

Ранее бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион заявила, что не считает украинцами военных, которые говорят на русском языке.

А незадолго до этого она призывала отправить "на утилизацию" и в "штрафбат" киевского таксиста, который отказался перейти на украинский язык и высадил пассажирок из машины после языкового скандала.