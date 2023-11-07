Вчера украинский парамедик Катерина Полищук, известная как Пташка и в прошлом году вернувшаяся из российского плена, назвала Ирину Фарион проектом Кремля.

Пост с критикой языковеда Полищук опубликовала в Инстаграме.

"Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. Ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каком бы языке они не были. Ваша позиция не проукраинская, и я считаю вас проектом Кремля. Вы – враг, продвигающий ядовитые, мерзкие нарративы. Ваша позиция и высказывания – дерьмо. Это говорит вам та, которая в плену разговаривала по-украински. Это говорит вам та, которая защищает Украину три года бок о бок с героями, которые говорят на украинском, русском, грузинском, белорусском, польском, на десятке диалектов, на английском и на десятке других языков", — написала Полищук.

На этот пост Фарион ответила в своем телеграм-канале, заявив, что у Пташки "начался синдром Надежды Савченко".

"Вижу, что у Пташки начался синдром Надежды Савченко. А может, эта Пташка кофе с "Гардоном" выпила, и он ей это в ушко шепнул из методички Медведчука... Бедная панночка. Свят, свят, свят. Спасите ее кто-нибудь", — написала Фарион.

В свою очередь Пташка в сториз отметила, что Фарион "не на тех напала" и "не за тех воюет".

Ранее Фарион вызвала скандал, заявив в интервью, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

Во Львовской политехнике, где преподает Фарион, вывесили листовки с призывом уволить ее, но институт отказался сделать это.