Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион сообщила, что Facebook заблокировал ее аккаунт.

Она дает понять, что от своих слов с критикой в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ не отказывается.

"Падла истекает желчью от моей правды", - пишет экс-нардеп.

Напомним, что Ирина Фарион накануне заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных из "Азова".

Позже она вновь высказалась о "москворотых" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину не заслуга. По словам Фарион, украиноязычные военные "каждого москворотого должны воспринимать как врага". Также она считает, что русскоязычных в армии нужно "презирать".

Тем временем омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление на Фарион в Нацполицию и СБУ. Он считает, что опубликованные недавно в сети видео с "негативными высказываниями и обвинениями в отношении военнослужащих ВСУ, которые общаются на языках нацменьшинств" имеют признаки дискриминации, что наказывается 161 статьей Уголовного кодекса.

Также заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал правоохранительные органы обратить внимание на деятельность Фарион, которая раскалывает украинское общество.