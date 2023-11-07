Национальный университет "Львовская политехника" отказался увольнять бывшего народного депутата от партии "Свобода" Ирину Фарион из-за оскорблений в адрес украинских военных, говорящих на русском языке.

Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Листовки с призывом уволить Фарион сегодня появились на стенах университета, где она работает преподавателем на кафедре украинского языка.

"Безусловно, каждый воин, защищающий нашу землю и наш народ, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает наивысшего уважения и благодарности. И это незыблемая позиция нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", - говорится в комментарии.

Напомним, в интервью Янине Соколовой Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

После поднявшейся в соцсетях и СМИ шумихе из-за слов Фарион омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы касательно ее высказываний в адрес русскоговорящих украинских военных.

Также Фарион заблокировали аккаунт в Facebook.