В Национальном университете "Львовская политехника", где преподает бывшая народная депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион, вывесили листовки с призывом уволить ее после оскорблений в адрес русскоязычных бойцов ВСУ.

"Почему в "Политехнике" до сих пор работают те, кто порочит украинских воинов? Фарион, прочь из "Политехники"! Почему руководство университета молчит, когда преподаватель топчет достоинство наших героев? Почему руководство университета молчит, когда преподаватель говорит "За дело" относительно разрушенного Мариуполя? Почему руководство университета молчит, когда преподаватель призывает к насилию? Почему?" - говорится в листовке.

Напомним, в интервью Янине Соколовой Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

После поднявшейся в соцсетях и СМИ шумихе из-за слов Фарион омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы касательно ее высказываний в адрес русскоговорящих украинских военных.

Также Фарион заблокировали аккаунт в Facebook.

"Падла истекает желчью от моей правды", - написала по этому поводу экс-нардеп.