"Проявление сатаны". Фарион отреагировала на критику "азовца" Жорина
Бывшая депутат от "Свободы" Ирина Фарион ответила "азовцу" Максиму Жорину, который ранее раскритиковал ее за оскорбления военных, говорящих по-русски.
Она заявила, что у него "кацапская фамилия" и сообщила, что произошло "проявление сатаны".
"А кто такое с кацапской фамилией Жорин? Оно откуда взялось? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? Это прекрасно. Проявление сатаны под влиянием моих слов необходимо", - написала Фарион.
Также она назвала Жорина "большевистским хамом", "падлом" и "мусором".
"Смерть каждому упоротому кацапоротому", - заключила Фарион.
Напомним, что скандал после высказываний Фарион в адрес русскоязычных "азовцев" набирает обороты уже несколько дней.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление на Фарион в правоохранительные органы за нарушение равноправия граждан.
Сама Фарион заявила, что что Facebook заблокировал ее аккаунт.
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