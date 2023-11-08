Бывшая депутат от "Свободы" Ирина Фарион ответила "азовцу" Максиму Жорину, который ранее раскритиковал ее за оскорбления военных, говорящих по-русски.

Она заявила, что у него "кацапская фамилия" и сообщила, что произошло "проявление сатаны".

"А кто такое с кацапской фамилией Жорин? Оно откуда взялось? Чего оно не у пуйла со своим языком, идеями, ценностями? Говорят, что оно нарычало на меня? Это прекрасно. Проявление сатаны под влиянием моих слов необходимо", - написала Фарион.

Также она назвала Жорина "большевистским хамом", "падлом" и "мусором".

"Смерть каждому упоротому кацапоротому", - заключила Фарион.

Напомним, что скандал после высказываний Фарион в адрес русскоязычных "азовцев" набирает обороты уже несколько дней.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление на Фарион в правоохранительные органы за нарушение равноправия граждан.

Сама Фарион заявила, что что Facebook заблокировал ее аккаунт.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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