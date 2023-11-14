Бывшая народная депутат, а ныне преподаватель Ирина Фарион отреагировала на акцию протеста студентов, которые сегодня требовали от руководства Национального университета "Львовская политехника" уволить ее с кафедры украинского языка.

"Те, кому кричат "распни", впоследствии правят миром", - коротко сказала "Стране" Фарион.

Согласно Евангелию, слова: "Распни, распни Его!" кричали первосвященники и служители, когда Понтий Пилат заявил им, что не видит за Иисусом Христом никакой вины.

Напомним, недавно в интервью Янине Соколовой Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

После поднявшейся в соцсетях и СМИ шумихи из-за слов Фарион омбудсмен Дмитрий Лубинец подал заявление в правоохранительные органы касательно ее высказываний в адрес русскоговорящих украинских военных.

Также Фарион заблокировали аккаунт в Facebook. А студенты политехники потребовали ее уволить. Вуз отказался это сделать.

Тогда студенты устроили внутри здания университета митинг, на котором опять потребовали уволить экс-депутата.

Но во Львовской политехнике вновь отказались выполнить это требование. В ректорате заявили, что "нет правовых и законных оснований уволить Фарион".