Во вторник, 14 ноября, студенты Львовского политехнического университета требуют уволить экс-депутата Ирину Фарион, которая там преподает.

"Геть Фарион", - скандируют собравшиеся студенты.

Ранее они вывешивали баннеры с требованием уволить скандальную языковую активистку, но руководство Национального университета отказалось это делать.

В свою очередь представители Львовской политехники вышли к студентам, протестующим за увольнение Ирины Фарион, и пригласили их представителей в администрацию, передают местные СМИ.

Студенты скандируют "Образование - без коммунистов", "Позор администрации", держат плакаты "Ирина Фарион позорит Украину".

В Министерстве образования ранее сообщили, что поддерживают требования студентов уволить Ирину Фарион, но повлиять на ВУЗ не могут.

Напомним, что недавно в оккупированном РФ Крыму задержали проукраинского студента из-за Ирины Фарион. Она обнародовала его письмо, где были видны личные данные.

Сама Фарион заявила, что распространившаяся информация - это"гебистская тактика".

До этого омбудсмен подал заявление в полицию и СБУ после оскорблений Фарион в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ.