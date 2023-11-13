Ирина Фарион отреагировала на скандал с публикацией ею личных данных проукраинского студента в Крыму, после чего он был задержан россиянами.

"Вижу, что распространяют очередную провокацию против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гебистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой мы можем победить врага внутри страны", - написала Фарион в своем телеграм-канале.

Сразу после публикации личных данных подписчики Фарион просили ее замазать имя парня, но она отказалась это делать.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже подал на нее заявление в СБУ. А представитель президента в Крыму Тамила Ташева пообещала поспособствовать наказанию Фарион.

Ранее Ирина Фарион спровоцировала скандал своими высказываниями о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

После этого омбудсмен подал на нее заявление в Нацполицию о разжигании ненависти дискриминации.

При этом вуз, где работает Фарион, отказался ее увольнять, несмотря на возмущения студентов.