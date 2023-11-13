Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец направил еще одно заявление на Ирину Фарион в правоохранительные органы.

Об этом он написал в своем телеграм-канале.

На этот раз заявление было направлено им в СБУ - за разглашение персональных данных проукраинского студента в Крыму, из-за чего тот был задержан и вынужден был извиняться.

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должна знать о важности защиты персональных данных. Однако этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, что позволило россиянам идентифицировать этого студента. К тому же не является секретом факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, которые придерживаются проукраинских взглядов. Об этом также сообщают и правозащитники, и медиа", - пишет Лубинец.

Также представитель президента в Крыму Тамила Ташева требует наказать Ирину Фарион за публикацию личных данных проукраинского студента, который учится на полуострове.

"Как Представитель Президента Украины в АР Крым буду совершать действия, чтобы привлечь к ответственности за указанные действия гражданку. Это низость и преступление публиковать на всеобщее обозрение сообщение от человека, который пишет тебе с временно оккупированной территории", - комментирует Ташева.

Ранее Лубинец подал заявление на Фарион в полицию, СБУ и Нацраду по ТВ за высказывание в адрес русскоговорящих бойцов ВСУ.

Мы также сообщали, что Минобразования поддерживает требования студентов уволить Фарион из Львовского политеха, но повлиять на ВУЗ не может.