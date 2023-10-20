СБУ передала в суд дело настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Павла по обвинению в оправдании агрессии РФ и дискриминации граждан.

Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По версии следствия, митрополит неоднократно публично отрицал существование Украины как суверенного государства и называл войну на Донбассе в 2014-2022 годах "гражданским конфликтом".

Свое обвинение СБУ подкрепляет судебной лингвистической экспертизой.

В июле Павел был арестован, а в августе вышел под залог в 33 млн грн. В том же месяце перенес операцию. Обвинения в свой адрес митрополит отрицает.

Адвокат Павла Никита Чекман в комментарии "Стране" подтвердил передачу обвинительного акта в суд.

"Сегодня митрополиту Павлу был вручен обвинительный акт. Дело будет рассматривать Печерский суд Киева", - заявил Чекман.

Он также добавил, что митрополит Павел продолжает находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы писали о том, что митрополит Павел рассказал о своей жизни под стражей в СИЗО.

А также, перед отправкой в СИЗО митрополит Павел отдал свой крест и посох адвокату, а тот поцеловал ему руку.