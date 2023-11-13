Появились новые подробности по истории с Ириной Фарион, которая по сути сдала россиянам проукраинского студента в оккупированном Крыму.

Как только она опубликовала его письмо в телеграме, комментаторы попросили ее скрыть имя, чтобы к парню не пришла ФСБ.

Но Фарион сознательно отказалась это делать.

"Не давайте советов, когда не просят. У меня скрыта фамилия? Вы свою почему скрыли. Заблокировать?", - ответила Фарион (канал Перемога, от которого опубликован ответ, это чат-группа Фарион в тг).

Судя по этому ответу, языковая активистка, видимо, не поняла, о чем ее просят.

Напомним, россияне в оккупированном Крыму задержали проукраинского студента из-за того, что экс-нардеп опубликовала скрин, не закрасив его имени. Парень написал Фарион письмо со словами поддержки ее позиции.

Ранее Фарион заявила, что не считает украинцами военных из "Азова", которые говорят на русском языке.

Позже она вновь высказалась о "москворотых" в украинской армии и заявила, что воевать за Украину не заслуга.

А омбудсмен Дмитрий Лубинец написал заявление на Фарион в Нацполицию и СБУ.