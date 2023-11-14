Во Львовской политехнике пока отказались выполнить требование студентов, вышедших на митинг с требованием уволить Ирину Фарион.

Хотя такое решение еще может быть принято 23 ноября на отдельной комиссии.

"Нет правовых и законных оснований уволить Фарион. 23 числа будет собрана комиссия в том же составе и вынесено решение", - сообщают СМИ со ссылкой на ректорат.

Также местные издания пишут, что на встрече со студентами руководство отметило, что в университете с вчерашнего дня работает комиссия, результаты ее работы должны быть обнародованы до 22 ноября. В ее состав входят представители ученого совета университета.

"Мы призываем к диалогу. Есть комиссия, мы рассматриваем, мы изучаем, и тогда будем принимать решения. А вы хотите, чтобы мы уже сейчас приняли решение – так быть не может", – заявил проректор по научно-педагогической работе Олег Давидчак.

Участники переговоров договорились встретиться через неделю – 23 ноября. Студенты предложили пригласить на совместную встречу саму Ирину Фарион, чтобы она пришла и объяснила свою позицию.

Отметим, что накануне митинга никакой информации о нем на страницах коллегии и профкома студентов Политехники не было.

Однако, в комментарии некоторых львовских пабликов и, вероятно, в приватных чатах студенты университета распространяли сообщение с таким содержанием:

"В очередной раз подчеркиваем, что рассадникам ненависти и мракобесия не место в преподавательском составе университета. Призываем всех неравнодушных присоединяться к акции, приводить друзей и приносить плакаты, чтобы показать администрации ЛП и самой госпоже Фарион, что студенты не потерпят ее очередных попыток разжечь вражду на языковой почве".

Глава подкомитета по вопросам высшего образования, депутат фракции "Слуга народа" Юлия Гришина в комментарии "Стране" заявила, что поддерживает студентов Львовской политехники, которые требуют уволить Фарион.

"Заявления госпожи Фарион давно вызывают неоднозначное впечатление, но когда это продолжается в такой агрессивной форме во время войны, то мне кажется, что нужно принимать какие-то решения нашим правоохранительным органам, особенно СБУ. То, что мы видим сейчас во Львове, меня не удивляет. Протест студентов говорит о том, что такой человек не может преподавать в университете, не может учить наших студентов, потому что она раскалывает наше общество. Когда мы все объединились, чтобы противостоять внешнему врагу, этот человек сеет раздор внутри нашего общества. Это работа не на Украину, однозначно", — сказала Гришина.

По ее словам, администрации университета нужно реагировать.

"У нас есть Кодекс законов о труде, в котором обозначен перечень оснований для увольнения. Там нет такого основания, как то, что сделала Ирина Фарион, но есть вопрос морали и этики, особенно поведения преподавателя во время войны. Не нужно сейчас прятаться за кодексом законов о труде, нужно реально смотреть на вещи. Я тоже преподаватель, и всегда помню: что бы я не делала, я делаю для студентов, для людей, которые будут развивать нашу страну. Поэтому нужно принимать решения, а не прятаться", — заявила депутат.

Ранее Минобразования сообщило, что поддерживает требования студентов уволить Фарион, но повлиять на ВУЗ не может.

Также мы писали, что "Львовскую политехнику" раскритиковали после отказа увольнять Фарион, а студенты призывают полицию вмешаться.