Ирина Фарион. Скриншот видео

Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион написала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главкому ВСУ Валерию Залужному и министру оборону Рустему Умерову, чтобы власти "приняли меры" в отношении заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича.

Об этом Фарион сообщила в своем телеграм-канале.

"Направила обращение к должностным лицам о необходимости принять меры в связи с хамским поведением заместителя командира 3-й ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича в адрес профессора, доктора филологических наук, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион, унижающие честь украинского офицера и бросающие тень на всю украинскую армию", - говорится в сообщении.

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Обращение Ирины Фарион

Напомним, после того, как Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин написал пост, в котором послал экс-нардепа "н@хуй".

В свою очередь Богдан Кротевич заявил, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции".

Также по поводу заявлений Фарион высказывалась украинский парамедик Катерина Полищук, известная как "Пташка" и вернувшаяся из российского плена в прошлом году. Она назвала Ирину Фарион "проектом Кремля". В свою очередь экс-нардеп заявила, что у Катерины Полищук "начался синдром Надежды Савченко".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.