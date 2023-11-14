Бывшая народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион написала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главкому ВСУ Валерию Залужному и министру оборону Рустему Умерову, чтобы власти "приняли меры" в отношении заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича.

Об этом Фарион сообщила в своем телеграм-канале.

"Направила обращение к должностным лицам о необходимости принять меры в связи с хамским поведением заместителя командира 3-й ОШБр, майора ВСУ Максима Жорина и начальника штаба бригады "Азов" майора Богдана Кротевича в адрес профессора, доктора филологических наук, народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион, унижающие честь украинского офицера и бросающие тень на всю украинскую армию", - говорится в сообщении.

Напомним, после того, как Фарион заявила, что не считает украинцами русскоязычных военных, замкомандира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин написал пост, в котором послал экс-нардепа "н@хуй".

В свою очередь Богдан Кротевич заявил, что считает Фарион "откровенной пособницей российской пропаганды и, может быть, человеком с высоким уровнем деменции".

Также по поводу заявлений Фарион высказывалась украинский парамедик Катерина Полищук, известная как "Пташка" и вернувшаяся из российского плена в прошлом году. Она назвала Ирину Фарион "проектом Кремля". В свою очередь экс-нардеп заявила, что у Катерины Полищук "начался синдром Надежды Савченко".