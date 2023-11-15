Экс-нардеп Ирина Фарион после объявления СБУ о начале в отношении нее уголовного производства обвинила в работе на ФСБ студентов Львовской политехники, которые вчера вышли на митинг с требованием ее уволить.

Обвинения она выдвинула в своем телеграм-канале.

"Если уже в альма-матер С.Бандеры Львовская политехника российские спецслужбы проворачивают акцию по защите русского языка, так за что наша борьба?" - скопировала Фарион сообщение другого пользователя.

Открытое против нее Службой безопасности уголовное дело языковед пока не комментирует. Но репост с этой новостью Фарион сделала. Примечательно, что эта публикация собрала одобрительные реакции с огромным отрывом от обвинительной.

Ранее в ответ на акцию протеста студентов, которые требовали от руководства Национального университета "Львовская политехника" уволить ее с кафедры украинского языка, Фарион заявляла: "Те, кому кричат "распни", впоследствии правят миром."

Напомним, сегодня СБУ открыла уголовное производство в отношении Ирины Фарион. По поводу ее высказываний назначен ряд экспертиз. В частности, в связи с ее оскорблениями русскоговорящих бойцов ВСУ.

Также расследуется публикация ею данных проукраинского студента в Крыму.

Ее подозревают по четырем статьям: дискриминация граждан, оскорбление чести и достоинства военнослужащего, нарушение тайны переписки, нарушение неприкосновенности частной жизни.