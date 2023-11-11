Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП. Его уволили
Глава Минобороны Хорватии Марио Банозич был отправлен в отставку после того, как попал в дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель человека.
Об этом сообщает издание Index со ссылкой на слова премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.
"Я уволил Банозича, обязанности министра будет выполнять госсекретарь", - заявил он.
О ДТП, произошедшем ранним утром в субботу, 11 ноября, на одной из дорог в восточной части Хорватии сообщило издание Associated Press.
44-летний Банозич, вероятнее всего, собирался на охоту, когда попал в ДТП.
По данным прокуратуры, Банозич совершал обгон грузового автомобиля в условиях ограниченной видимости из-за тумана, после чего столкнулся с фургоном, двигавшемся по встречной полосе.
Водитель встречного транспортного средства погиб. Банозич, госпитализированный после аварии, попал в реанимацию. У него ушиб головного мозга, травма грудной клетки и конечностей. К настоящему времени он пришёл в сознание и находится под наблюдением. По словам врачей, аварии Банозич не помнит.
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