Депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко получил подозрение за совершение смертельного ДТП.

Об этом сообщает ГБР.

Было установлено, что он двигался с превышением разрешенной скорости.

Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшее смерть. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В суд было передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Андрей Николаенко

Напомним, что 3 ноября в Житомирской области депутат сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло на трассе Киев – Чоп в селе Березовка.

Водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE совершил наезд на пешехода, двигаясь в крайней левой полосе.

Ранее мы писали о том, в Ивано-Франковской области депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть велосипедиста.

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