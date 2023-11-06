Нардеп от "Батькивщины" получил подозрение за совершение смертельного ДТП в Житомирской области
Депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко получил подозрение за совершение смертельного ДТП.
Об этом сообщает ГБР.
Было установлено, что он двигался с превышением разрешенной скорости.
Подозрение объявлено по ч. 2 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения водителем, повлекшее смерть. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
В суд было передано ходатайство об избрании ему меры пресечения.
Андрей Николаенко
Напомним, что 3 ноября в Житомирской области депутат сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло на трассе Киев – Чоп в селе Березовка.
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