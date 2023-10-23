Адвокату Виталию Туровскому, который накануне ночью в Киеве на блокпосту насмерть сбил военного, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом "Стране" сообщил партнер Туровского, адвокат Андрей Вознюк.

Туровский - адвокат с 15-летним стажем в сфере правоохранительной деятельности, является специалистом в области уголовного права.

Напомним, ночью 22 октября Виталий Туровский ехал по Броварскому проспекту за рулем авто и резко затормозил из-за тумана, чтобы не врезаться в едущий впереди грузовик. При этом он вылетел на крайнюю правую полосу, где находился блокпост, и сбил военного. Мужчина погиб от полученных травм.

В полиции сообщили, что водитель задержан, признаков опьянения у него не обнаружили.

Ранее в Черновицкой области заместитель начальника областного управления Национальной полиции сбил насмерть человека.

Также мы рассказывали, что в Киеве ночью 25 июля водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.

Аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.