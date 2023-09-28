В Одесской области пьяный водитель насмерть сбил пожилую женщину и пытался скрыться.

Видео следственных мероприятий приводит национальная полиция в своем телеграм-канале.

По информации местных жителей, задержанный — военнослужащий. Полиция сообщает только то, что подозревается 28-летний житель села Курисово.

ДТП произошло вчера около 18 часов в селе Александровка. Пьяный мужчина за рулем "ВАЗ 2106" не справился с управлением автомобилем на транспортной развязке и въехал в бетонное ограждение моста, сбив женщину, которая шла по обочине в попутном направлении.

Женщина умерла, а водитель покинул автомобиль и скрылся. Менее чем через час его нашли. В организме задержанного зафиксировано 1,81 промилле алкоголя.

Ранее в районе Прикарпатья полицейский на BMW насмерть сбил подростка. По предварительной информации, полицейский, не находясь при служебном исполнении, вёл автомобиль марки BMW и сбил подростка на неосвещённом участке дороги.

Мы также сообщали, что в Немирове задержали паломника-хасида, который насмерть сбил девушку на пешеходном переходе.