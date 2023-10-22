Водитель, который сегодня ночью на блокпосту в Киеве за рулем автомобиля насмерть сбил военного, - это 45-летний частный адвокат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

А погибший военный - 47-летний боец добровольческого формирования территориальной общины.

"Ночью 22 октября в Днепровском районе Киева 45-летний частный адвокат, управляя автомобилем Honda, на блокпосту совершил наезд на 47-летнего военнослужащего ДФТО. В результате происшествия военнослужащий погиб", – рассказал собеседник издания.

Напомним, ночью около 00:30 водитель ехал по Броварскому проспекту и резко затормозил из-за тумана, чтобы не врезаться в едущий впереди грузовик. При этом он вылетел на крайнюю правую полосу, где находился блокпост, и сбил военного. Мужчина погиб от полученных травм.

Ранее в полиции сообщили, что водитель задержан, признаков опьянения у него не обнаружили.

Также мы писали, что в Киеве ночью 25 июля водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.

Аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.