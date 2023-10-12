В Киеве на блокпосту открыли огонь по колесам автомобиля, который не остановился. Ранен водитель другой машины
В четверг, 12 октября, в Киеве на блокпосту военнослужащие открыли огонь по колесам автомобиля, который не остановился по их требованию.
Об этом сообщают киевские паблики со ссылкой на источники.
В результате в голову был ранен водитель другой машины, поскольку пуля срикошетила. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел в Святошинском районе Киева сегодня утром.
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