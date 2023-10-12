В четверг, 12 октября, в Киеве на блокпосту военнослужащие открыли огонь по колесам автомобиля, который не остановился по их требованию.

Об этом сообщают киевские паблики со ссылкой на источники.

В результате в голову был ранен водитель другой машины, поскольку пуля срикошетила. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел в Святошинском районе Киева сегодня утром.

Ранее мы писали о том, что в полиции завели уголовное дело после инцидента на блокпосту с военными из "Кракена" в Харькове.

Также мы писали о том, что во Львовской области восстановят ночные блокпосты на трассах и будут ограничивать движение при тревогах.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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