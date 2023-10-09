На Троещине в Киеве произошло двойное самоубийство подростков.

Об этом сообщают киевские паблики.

Известно, что две 17-летние девушки выпрыгнули с крыши недостроенного ЖК.

Полиция сообщает, что на месте работает следственно-оперативная группа. Информация о случившемся поступила к ним в 10 утра. Трагедия произошла на улице Оноре де Бальзака на Троещине.

Известно, что погибли местные жительницы 2006 и 2005 годов рождения. Они спрыгнули с недостроенного ЖК. СМИ пишут, что подростки вели при этом прямой эфир.

Появилось видео с места их самоубийства.

Напомним, на прошлой неделе двое подростков в Киеве спрыгнули с балкона, транслируя это в прямом эфире.

Позже подробности двойного самоубийства подростков в Киеве. Выяснилось, что они употребляли наркотики.

Также мы писали, что о совершивших суицид подростках, которые арендовали квартиру, соседи сказали, что их вообще никто не видел, шумных вечеринок не было.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.