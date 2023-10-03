"Страна" побывала возле многоэтажки в Днепровском районе Киева, с которой вчера спрыгнули двое подростков.

В доме расположены жилые квартиры и офисные помещения. Территория ЖК закрыта, попасть сюда можно только при наличии специальной карточки.

Следы крови на месте падения подростков уже отмыли. Но желтые пятна и неприятный запах остались.

Не на камеру жильцы дома говорят, что ничего не знали о юноше и девушке, так как те арендовали квартиру только в воскресенье.

"Их вообще никто не видел, никаких шумных вечеринок не было. Тем более, насколько мы знаем, они сняли квартиру только позавчера. Момента падения я не застала, увидела только два трупа примерно в 12:00. Хозяев квартиры, которую им сдали в аренду, мы тоже не знаем. Здесь везде открытые балконы, но к некоторым этажам входы закрыты, попасть туда можно только если есть ключ", — говорит местная жительница Ольга.

Очевидец по имени Иван не понимает, каким образом подросткам удалось арендовать квартиру. Недвижимость тут довольно дорогая, даже если снимать посуточно.

"У меня окно из кабинета выходит во двор. В 10:40 я услышал хлопок, выглянул в окно — увидел, что возле куста лежит кроссовок. Я подумал, что, возможно, произошла семейная ссора, кто-то выбросил кроссовок в окно и он упал на металлический фасад. А потом, когда через 10 минут спускался по лестнице, увидел трупы. На тот момент здесь уже была полиция, скорая. Трупы вывезли отсюда только ближе к 16:00.

Здесь дорогущие квартиры: когда они продавались, то стоили $3 тысячи за метр. Тут живут довольно влиятельные, не бедные люди. Поэтому как они ее сняли и кто их допустил к квартире, непонятно. Возможно, сказали хозяевам, что мама или папа потом перечислят деньги, и им отдали ключи, а получилось так.

Этих подростков никто не знал, они не были жильцами дома. Единственное, что я краем уха услышал — что их мать нашли, она сейчас находится в Испании" — сказал Иван.

Как стало ранее известно "Стране", в последнее время оба подростка активно употребляли наркотики и находились в состоянии депрессии.

Напомним, парень и девушка совершили суицид 2 октября.