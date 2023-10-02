В сети появилось видео, снятое киевскими подростками до того, как они спрыгнули с 24 этажа в прямом эфире.

Соответствующие кадры опубликовали местные Telegram-каналы.

По словам подростков, они "решили суициднуться" еще с прошлого понедельника, и "всю неделю крыша очень сильно ехала". При этом они сообщили, что трезвые и ничего не употребляли.

По слухам, сводные брат и сестра покончили с собой, так как родители осуждали их любовные отношения.

Перед прыжком парень сказал девушке: "Я тебя люблю".

Напомним, подростки от полученных травм погибли на месте. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская в районе Левобережной.

Ранее мы рассказывали, как в Киеве две 12-летние девочки совершили самоубийство, прыгнув с 15-го этажа. Их обнаружили мертвыми на улице Михаила Драгоманова. Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство.

А несколько лет назад в Украине за один день покончили с собой сразу пятеро подростков. В частности, в Киеве 13-летняя школьница выпрыгнула с шестого этажа жилого дома. Перед самоубийством девочка оставила предсмертную записку. Также суициды произошли в Днепропетровской и Запорожской областях, где покончили с собой подростки 13, 17 и 14 лет.