В Киеве двое подростков транслировали в прямом эфире свою смерть. Они выпрыгнули с балкона, взявшись за руки.

Снятое ими видео опубликовали столичные телеграм-каналы.

Полиция сообщает, что погибшие - брат и сестра 17 и 18 лет.

"От полученных травм потерпевшие погибли на месте. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Они спрыгнули с 24 этажа на улице Никольско-Слободская в районе Левобережной. Последними словами парня было: "Я люблю тебя".

Ранее мы писали, что в Киеве две 12-летние девочки совершили самоубийство, прыгнув с 15-го этажа. Их обнаружили мертвыми на улице Михаила Драгоманова. Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Устанавливаются все детали трагедии.

Также мы сообщали, что в Киеве патрульные спасли мужчину от самоубийства. Инцидент произошел на Парковом мосту. Мужчина перебрался через перила, когда на него обратили внимание полицейские. Они предложили ему пообщаться, после чего помогли перелезть обратно на пешеходную зону.