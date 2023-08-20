В Омске РФ женщина разбилась насмерть в ДТП, торопясь доехать к совершившему суицид мужу.

Об этом пишет российская пресса.

По данным изданий, 28-летняя Кристина Богачёва на автомобиле "Хонда-Торнео" при выезде с дворовой территории столкнулась с "Хюндаем", за рулём которого был 21-летний парень. В результате ДТП девушка разбилась насмерть. Также пострадали четыре пассажира "Хюндая", водитель уцелел.

Сообщается, что в день аварии муж погибшей, 30-летний Константин Богачёв, совершил суицид, поэтому женщина срочно выехала на место трагедии.

У пары остался полуторагодовалый сын. Супруги работали остеопатами и мануальными терапевтами и у них был свой бизнес - центр восстановительных практик.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Польше украинец совершил суицид в довольно людном месте - он повесился прямо на дорожном знаке, стоящем посередине автотрассы. Сообщалось, что причиной самоубийства могли стать финансовые проблемы и разногласия с супругой.

А недавно в Москве выбросился из окна страдавший от постковидной депрессии муж певицы Натали, которая прославилась благодаря хиту "Ветер с моря дул".