В Москве на 54-м году жизни скончался муж и продюсер певицы Натали Александр Рудин. Натали прославилась благодаря хиту "Ветер с моря дул".

О кончине Рудина сообщают российские СМИ со слов артистки. А телеграм-каналы добавляют, что мужчина покончил с собой.

Тело продюсера 27 июля нашли на козырьке дома на Беломорской улице. Рудин тяжело переживал последствия перенесенного COVID-19 и два года наблюдался в клинике с постковидной депрессией, пишет российская пресса. Видимо, она и стала причиной суицида.

На это намекнула в коротком комментарии и Натали.

"Муж ушел из жизни от последствий ковида. Два года боролись. Сегодня похороны в нашем родном Дзержинске", — сказала Наталья Рудина (настоящее имя артистки).

Натали познакомилась с Александром в 1990 году после выступления на нижегородском рок-фестивале. Продюсер предложил ей записать несколько песен в местной студии звукозаписи. Там артистка записала первые треки и позже выпустила два альбома — "Супербой" и "Поп-Галактика".

Натали и Александр поженились в 1991 году, у пары родились три сына. Две недели назад умер отец Александра Рудина.

На днях в России в возрасте 47 лет ушел из жизни актер Андрей Бабенко, известный по эпизодическим ролям в нескольких сезонах детективного сериала "Улицы разбитых фонарей". Он тоже совершил суицид, не выдержав безденежья и одиночества.

Также недавно в возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор. Причины смерти знаменитости неизвестны.