Украинскую певицу Нину Матвиенко, с которой вчера прощались в Национальной Филармонии, похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве.

Ее могила находится в 20 метрах от главного входа на территорию так называемого нового кладбища.

По словам администратора кладбища, земля здесь не продается, а людей здесь хоронят по личному разрешению КГГА.

"Лично мэр Виталий Кличко давал распоряжение, чтобы здесь могли похоронить Нину Матвиенко, простых людей здесь не хоронят", - говорит администратор Зверинецкое кладбища.

Могила Нины Матвиенко находиться рядом с могилами семьи Ивановых, несколько поколений которых работали на заводе Арсенал.

Напомним, что ранее "Страна" публиковала репортаж с церемонии прощания с Ниной Матвиенко в Киеве. В Национальную филармонию пришли родные, знакомые и поклонники певицы. Среди присутствующих были политики, музыканты, представители шоу-бизнеса и духовенства.

Украинская певица умерла 8 октября, ей было 75 лет. Она не дожила два дня до своего дня рождения.

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