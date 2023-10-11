В среду, 11 октября, в Национальной филармонии Украины прощаются с легендарной украинской певицей и актрисой Ниной Матвиенко.

О смерти Матвиенко стало известно 8 октября. Она умерла в возрасте 75 лет за несколько дней до своего дня рождения.

Как сообщали СМИ, в последнее время Матвиенко боролось с болезнью и пыталась ее скрыть.

Попрощаться с Ниной Матвиенко приехали люди со всей Украины — часть их них приехали в Киев из Житомирской области, где родилась певица.

В 1979 году Нина Матвиенко получила звание заслуженной певицы, а в 1985 году – народной артистки УССР. В 2006 году певица получила звание Героя Украины.

Начало церемонии прощания в 11.

На церемонию пришел мэр Киева Виталий Кличко и патриарх Филарет.

Родственники Нины Матвиенко вышли к СМИ. В частности, на церемонии прощания присутствуют дочь Матвиенко, ее муж, внучка и супруг артистки.

"Она очень просила, чтобы на ее похоронках не плакали, а улыбнулись и вспомнили про ее что-то хорошее",- сказала дочь Нины Матвиенко Антонина Матвиенко.

"Моя мама и есть Украина. Ее музыка это вклад в Украину. Я буду слушать ее музыку и знать, что она рядом",- добавила она.

А такая ситуация сейчас снаружи Национальной филармонии, где прощаются с Ниной Матвиенко.

Очередь из людей становится все длиннее. Среди тех, кто пришел попрощаться с артисткой, известный танцор Амадор Лопес.

Фото с церемонии прощания с Ниной Матвиенко 11 октября