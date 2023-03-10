В Киеве прощаются с Дмитрием Коцюбайлом, известным по позывному "Да Винчи", который погиб под Бахмутом.

Сначала прошла панихида в Михайловском златоверхом соборе.

Сейчас на Майдане проходит Церемония прощания с погибшим военным.

В связи с церемонией прощания в районе Майдана Независимости перекрыт Хрещатик.

На церемонию прощания с "Да Винчи" на Майдане пришел главком Залужный, глава ГУР Буданов и министр обороны Резников.

Да Винчи - один из лидеров "Правого сектора". Он - уроженец Ивано-Франковской области, Коцюбайло пошел воевать в 18-летнем возрасте в 2014 году в составе ДУК "Правый сектор". В 2020 году стал членом провода "Правого сектора". 1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ему присвоил звание Героя Украины.

В нынешней войне командовал подразделением "Волки Да Винчи".

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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