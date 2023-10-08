Умерла Нина Матвиенко
Умерла известная украинская певица, народная артистка Украины, Нина Матвиенко. Ей было 75 лет. Она не дожила до своего 76 -го дня рождения два дня.
О смерти Нины Матвиенко сообщила ее дочь Антонина в Facebook 8 октября.
"Мама умерла...", - написала она в Instagram.
Подробности и обстоятельства смерти пока неизвестны. О болезни или ухудшении самочувствия накануне не сообщалось.
Нина Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.
Она известна исполнением народных и фольклорных песен, колыбельных.
Выступала она и с украинскими артистами, исполняющими современную музыку.
Нина Матвиенко родилась в 1947 году в Житомирской области. Она была пятым ребенком в семье, где было 11 детей. До своей популярности Нина Матвиенко работала крановщиком на заводе.
Она сделала многое для популяризации украинской культуры.
С начала полномасштабной войны с РФ Нина Матвиенко принимала участие в благотворительных акциях, концертах, где собирали средства для ВСУ.
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