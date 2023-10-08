Умерла известная украинская певица, народная артистка Украины, Нина Матвиенко. Ей было 75 лет. Она не дожила до своего 76 -го дня рождения два дня.

О смерти Нины Матвиенко сообщила ее дочь Антонина в Facebook 8 октября.

"Мама умерла...", - написала она в Instagram.

Подробности и обстоятельства смерти пока неизвестны. О болезни или ухудшении самочувствия накануне не сообщалось.

Нина Матвиенко имела ряд государственный наград, в частности, звезду Героя Украины.

Она известна исполнением народных и фольклорных песен, колыбельных.

Выступала она и с украинскими артистами, исполняющими современную музыку.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в Житомирской области. Она была пятым ребенком в семье, где было 11 детей. До своей популярности Нина Матвиенко работала крановщиком на заводе.

Она сделала многое для популяризации украинской культуры.

С начала полномасштабной войны с РФ Нина Матвиенко принимала участие в благотворительных акциях, концертах, где собирали средства для ВСУ.

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