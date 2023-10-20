В Черновицкой области заместитель начальника областного управления Национальной полиции сбил насмерть человека.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Вчера около 20:00 в поселке Магала, возле ресторана "Белый дом", заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Гливко В.И. управляя служебным автомобилем сбил пешехода, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход умер на месте происшествия", - говорит источник.

Он также добавил, что по данному факту ГБР открыло уголовное дело по статье 286. Гливко грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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