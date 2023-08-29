Высший совет правосудия временно отстранил судью Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца
Высший совет правосудия временно отстранил судью Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра от судебной деятельности.
Об этом сообщается на сайте ВСП.
Тандыр подозревается в пьяном ДТП с летальным исходом и находится под арестом. Он насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
26 мая в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Выяснилось, что глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.
Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.
Пьяному судье вручили подозрение, а после этого Высший совет правосудия дал добро на его арест.
Ранее мы писали о том, что судья Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду.
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