Высший совет правосудия временно отстранил судью Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра от судебной деятельности.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Тандыр подозревается в пьяном ДТП с летальным исходом и находится под арестом. Он насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

26 мая в киевских пабликах написали, что около полуночи произошло ДТП, в котором погиб нацгвардеец. Выяснилось, что глава Макаровского райсуда Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего парня. При этом очевидцы утверждали, что судья был пьян.

Погибшим оказался Вадим Бондаренко родом из Черкасской области.

Пьяному судье вручили подозрение, а после этого Высший совет правосудия дал добро на его арест.

Ранее мы писали о том, что судья Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду.

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