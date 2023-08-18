Судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении пьяного ДТП с летальным исходом, продлили арест до 9 сентября.

Об этом сообщает "Суспильне".

В этот раз Тандыр был доставлен на заседание лично, а не дистанционно участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

В суде подозреваемый просил отпустить его под домашний арест, заверяя, что никуда не денется, поскольку является "единственным, кто заинтересован в объективном рассмотрении производства".

Адвокат семьи погибшего нацгвардейца привез на заседание 18 тысяч гривен, которые супруге военного перечислила жена Тандыра.

Защитник Тандыра взять деньги отказался. Адвокат семьи погибшего оставил их на столе.

"Мне ничего от них не нужно, только чтобы Тандыр сидел в тюрьме. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — говорила накануне об этих 18 тысячах жена сбитого судьей нацгвардейца Анна.

Как стало известно, судья Тандыр после смертельного ДТП для экспертизы на алкоголь вместо мочи сдал слюну и воду.

Мы также сообщали, что ГБР обнародовали результаты анализов на алкоголь сбившего нацгвардейца судьи Тандыра.