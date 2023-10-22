Сегодня ночью в Киеве водитель автомобиля "Хонда" на блокпосту наехал на военного, который погиб на месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел ночью около 00:30 (в Киеве комендантский час действует с 00:00 до 05:00 - ред.). Водитель ехал по Броварскому проспекту и резко затормозил из-за тумана, чтобы не врезаться в едущий впереди грузовик.

При этом он вылетел на крайнюю правую полосу, где находился блокпост, и сбил солдата 1976 года рождения. Тот погиб от полученных травм.

Водитель задержан. Признаков опьянения у него не обнаружили.

Также в столичной полиции сообщили, что водитель ехал по городу без пропуска.

На момент совершения ДТП было уже половина первого ночи - то есть, действовал комендантский час.

Спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис считает, что мужчина торопился, поскольку хотел быстрее "проскочить" Киев из-за комендантского часа.

Напомним, в Киеве ночью 25 июля водитель сбил двух военнослужащих, которые дежурили на блокпосту. Один мужчина скончался.

Аналогичное ДТП произошло в конце мая в Киеве, когда на блокпосту судья насмерть сбил нацгвардейца.