В Житомирской области депутат сегодня утром сбил насмерть 18-летнюю девушку. ДТП произошло около 9:45 на трассе Киев – Чоп в селе Березовка.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины на своём сайте.

СМИ же называют имя водителя, находившегося в авто: это нардеп из партии "Батькивщина" Андрей Николаенко.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz GLE, двигаясь в крайней левой полосе, совершил наезд на пешехода, в результате чего молодая девушка погибла на месте", - сказано в сообщении полиции.

Видео с места смертельного ДТП с участием нардепа опубликовал депутат Александр Федиенко.

Он предположил, что девушка перебегала трассу в неположенном месте, хотя мостовой переход для пешеходов находился недалеко.

На фото с места аварии автомобиль депутата стоит по ходу движения — в крайнем левом ряду. Тело девушки лежит между левой и центральной полосами автострады.

Вскоре после появления сообщений о ДТП Николаенко подтвердил, что это он сбил девушку.

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем: под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезв, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось", - написал нардеп в соцсети Фейсбук.

Он выразил соболезнования родным погибшей.

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