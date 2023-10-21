В Днепре вблизи пешеходного перехода произошло смертельное ДТП. Водитель фуры не заметил пожилую женщину, которая решила перейти дорогу рядом с "зеброй".

Видео происшествия было снято одной из камер уличного наблюдения, его публикуют телеграм-каналы Днепра.

Изначально водитель остановился и пропустил пешеходов, которые переходили дорогу по обозначенному дорожной разметкой пешеходному переходу.

К тому моменту, как проезжая часть освободилась, дорогу начала переходить пожилая женщина. Она вышла на проезжую часть в нескольких метрах от обозначения перехода и вышла к правому углу кабины остановившейся фуры в тот момент, когда остальные пешеходы уже завершили переход проезжей части.

После этого грузовик тронулся с места и сбил старушку. Судя по тому, что автомобиль начал движение медленно, водитель просто не заметил женщину, которая оказалась в так называемой "слепой зоне" около самой кабины грузовика.

Ранее в Одесской области полицейский сбил 81-летнюю женщину и оставил её умирать на лавочке.

Также в Днепре автомобиль сбил бабушку и ребенка на пешеходном переходе.