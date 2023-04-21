В Днепре на улице Калиновая "Хюндай" сбил ребенка и бабушку, которые переходили дорогу на красный сигнал светофора.

Местные телеграм-каналы публикуют видео момента ДТП.

Ребенка и бабушку госпитализировали, на месте работают следователи.

Напомним, недавно одесская правоохранительница сбила насмерть женщину на пешеходном переходе на скорости почти 100 км\час.

Также мы писали, что в ГБР раскрыли подробности смертельного ДТП с участием "слуги народа" Владимира Гевко. Сообщается, что "инцидент произошел за пределами нерегулируемого пешеходного перехода" и подтверждается, что потерпевший погиб на месте аварии.

А издатель Светлана Павелецкая, которую связывали отношения с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, попала в аварию в Майами вместе со своим сыном.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.